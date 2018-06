Με Γιάννη οι 50 καλύτερες σεζόν στην ιστορία των Μπακς

Οι μετοχές του Αντετοκούνμπο στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο μετρούν συνεχή limit ups και η επιλογή του στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν επιβεβαιώνει, απλώς, ότι ο Greek Freak ανήκει στην ελίτ του ΝΒΑ. Μάλιστα οι επιδόσεις του την αγωνιστική περίοδο 2015-16 συμπεριλήφθηκαν στο αφιέρωμα των Μπακς με τις 50 κορυφαίες σεζόν όλων των παικτών που έχουν φορέσει τη φανέλα τους!

Regular Season 2015-16

Αγώνες: 80

Πόντοι 16.9, Ριμπάουντ: 7.7, Ασίστ: 4.3

Κλεψίματα: 1.2, Κοψίματα: 1.4

Σουτ εντός πεδιάς: .506, Τρίποντο: .257 Βολές%: .724

Playoffs: -

Βραβεία: -

Ρεκόρ στη regular season: 33–49 (22η μεταξύ 30 ομάδων)

Απολογισμός: Τέσσερα triple-doubles έπειτα από το All-Star Weekend κι ένας από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας τους τελευταίους μήνες εκείνης της χρονιάς. Ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στο transition. Στα 21 του χρόνια έγινε ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του.

Highlight: Το triple double με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ μαζί με τέσσερα κλεψίματα, τρία κοψίματα και μόλις ένα λάθος στη νίκη επί των Λέικερς.

Το πρώτο μέρος του αφιερώματος

#50-#26

50. Brian Winters (1977–78)

49. Sidney Moncrief (1980–81)

48. Bob Dandridge (1972–73)

47. Ricky Pierce (1986–87)

46. Bob Dandridge (1973–74)

45. Sam Cassell (2002–03)

44. Andrew Bogut (2009–10)

43. Flynn Robinson (1969–70)

42. Oscar Robertson (1972–73)

41. Alvin Robertson (1989–90)

40. Sam Cassell (1999–00)

39. Terry Cummings (1985–86)

38. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (2015–16)

37. Vin Baker (1996–97)

36. Michael Redd (2003–04)

35. Paul Pressey (1985–86)

34. Khris Middleton (2017–18)

33. Paul Pressey (1984–85)

32. Alvin Robertson (1990–91)

31. Bob Dandridge (1975–76)

30. Terry Cummings (1988–89)

29. Marques Johnson (1977–78)

28. Glenn Robinson (2000–01)

27. Ray Allen (2001–02)

26. Terry Cummings (1986–87)

