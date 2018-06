Έντονο ενδιαφέρον για Πάρσονς και το... νούμερο 4 των Γκρίζλις! (pic)

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν και τους «New York Times» οι Γκρίζλις έχουν δεχθεί ήδη πολλά τηλεφωνήματα για το νούμερο 4 του draft σε... πακέτο με τον Πάρσονς!

Ο φόργουορντ του Μέμφις έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη σεζόν και 25 εκατομμυρίων δολαρίων τη σεζόν 2019-2020.

Από τη στιγμή που η επιλογή των Γκρίζλις στο φετινό draft είναι άκρως... δελεαστική, έχουν δεχθεί ήδη την κρούση πολλών ομάδων για την πιθανότητα του trade.

The Grizzlies, meanwhile, continue to receive significant trade interest in the No. 4 pick in scenarios where they would also send out Chandler Parsons. The Grizz are said to be taking more calls than they're making, but staying in the high lottery is obviously crucial to Memphis https://t.co/Z3dPjwvs7A

— Marc Stein (@TheSteinLine) 18 Ιουνίου 2018