Ο Κούζμα αμφισβητεί ότι ο Ντόντσιτς μπορεί να παίξει στο ΝΒΑ (pics)

Χαμούλη έχει δημιουργήσει ο Κούζμα στο twitter, αφού δεν είναι από εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία των θαυμαστών του Λούκα Ντόντσιτς και δεν δίστασε να το πει και δημόσια.

Το draft express δημοσίευσε ένα βίντεο του πιτσιρικά με τον σχολιασμό ότι το βίντεο αυτό αποδεικνύει ότι είναι αρκετά αθλητικός, ως απάντηση στους επικριτές.

Ο παίκτης των Λείκερς απάντησε ότι δεν υπάρχει... μίσος, απλά λέει ότι είναι ένα πράγμα να έχει κάποιος καλούς αριθμούς και είναι άλλο να μπορείς να ακολουθήσεις παίκτες όπως ο Κάιρι ή ο Λίλαρντ.

Επίσης συνέχισε ότι είναι άλλο να μιλάς για προοπτική και άλλο για πραγματικό μπάσκετ.

Όπως είναι λογικό από κάτω είχε διάφορες απαντήσεις και οι περισσότερες επισημαίνουν στον Κούζμα, ότι μάλλον έχει κάνει κάποιο λάθος στην περίπτωση του νεαρού Σλοβένου.

No hatin just saying it’s one thing to have great numbers Then it’s another thing to slide your feet against Kyrie or dame https://t.co/SJKvAhOVAU

— kuz (@kylekuzma) 18 Ιουνίου 2018