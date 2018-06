Κάθειρξη 15 χρόνων στον πατέρα του Καντέρ! (pic)

Ο Ενές Καντέρ όχι μόνο δεν έκανε πίσω στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης, αλλά υποστήριξε επίσης:

«Ό,τι κι αν γίνει, θα συνεχίσω να μάχομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Θα υποστηρίξω όσα πιστεύω και θα συνεχίσω να προσπαθώ για να είμαι η φωνή όλων των αθώων ανθρώπων»

Turkish news outlets are reporting that Enes Kanter's father, Mehmet Kanter, has been sentenced to 15 years in jail by a court in Turkey. “No matter what happens,

I will continue to keep fighting for Human rights and Freedom of speech,” Enes Kanter says in a statement. More: pic.twitter.com/SWPKM9ySJR

— Ian Begley (@IanBegley) 18 Ιουνίου 2018