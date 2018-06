Iγκουοντάλα: «Είπα στον Μπελ να σταματήσει τα χαζά πράγματα, αλλά...»

Την παράσταση έκλεψε ο Τζόρνταν Μπελ στην παρέλαση των Ουόριορς για τον τίτλο.

Όταν τελείωσε το ποτό που έπινε πάνω στο λεωφορείο κατέβηκε στο πλήθος για να του δώσουν κι άλλο.

Για τη συμπεριφορά αυτή μίλησε ο Ιγκουοντάλα που τόνισε πως του είπε να σταματήσει να κάνει βλακείες, αλλά δεν γινόταν.

«Του είπα να σταματήσει να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά είναι rookie. Το απόλαυσε, ήταν το πρώτο του πρωτάθλημα. Στο Όρεγκον δεν μαθαίνουν στα παιδιά κάποια βασικά πράγματα. Δεν συνηθίζουν να γίνονται επαγγελματίες παίκτες. Ξέρουμε πως απολαμβάνουν την επιτυχία», ανέφερε ο Iggy.

Jordan Bell ran out of Henny so he went and found some in the crowd pic.twitter.com/rVg02CCna2

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 12 Ιουνίου 2018