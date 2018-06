Μπορεί σε λίγα χρόνια να τη βλέπουμε στα παρκέ του WNBA.

Μια πιτσιρίκα μάγεψε σε σχολικό πρωτάθλημα, αφού πάτησε γκάζι, έκανε ραχιαία και πέτυχε ένα πανέμορφο καλάθι.

Πάντως πολύ θα θέλαμε να ξέραμε τι της είπε ο προπονητής της.

Δείτε τι έκανε μετά την εντολή του

Really need to know what coach told her

(via @TheeReal6) pic.twitter.com/aEuCoHXJz5

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Ιουνίου 2018