Ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στο ΝΒΑ θα τιμηθεί από τους ανθρώπους της λίγκας

Ο Όσκαρ Ρόμπερτσον που έκανε θραύση στα triple double και θα πάρει το βραβείο «Lifetime Achievement».

Ο Big O μέτρησε 25.7 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 9.5 ασίστ στην καριέρα του, ενώ έπαιξε σε Ρόγιαλς και Μπακς.

Congratulations to The Big O on his NBA Lifetime Achievement Award! #NBAAwards - 6/25 on TNT. pic.twitter.com/qs9VhY6ynn

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 15 Ιουνίου 2018