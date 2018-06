Για άλλη μια φορά ο Κέβιν Ντουράντ ήταν clutch στους τελικούς.

Ο KD σκόραρε ένα καθοριστικό τρίποντο στο Game 3 μέσα στο Κλίβελαντ και... υπέγραψε το break.

Δείτε το καλάθι του ηγέτη των Ουόριορς από διαφορετικές λήψεις

Kevin Durant’s big clutch triple in Game 3... one of the newest #BudweiserLegendaryMoments of the #NBAFinals! pic.twitter.com/Wos2PnMXVv

— NBA (@NBA) 15 Ιουνίου 2018