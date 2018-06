«Καθαρές» οι εξετάσεις του Πόρτερ, δοκιμάζεται κανονικά στο Σικάγο (pic)

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και το Mock Draft, ο Πόρτερ από το Μιζούρι αναμένεται να επιλεγεί στην πρώτη 10άδα του φετινού draft.

Πρόκειται για έναν παίκτη με τεράστια προοπτική εξέλιξης ωστόσο ένας τραυματισμός στο πόδι παραλίγο να του... στοιχίσει την λοταρία στο draft.

Όπως ενημέρωσε ωστόσο το πρακτορείο που τον εκπροσωπεί, αναμένεται να πάρει κανονικά μέρος στα pre draft camp του Σικάγο αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθαρές».

Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια από το Yahoo Sports.

Michael Porter Jr. has been cleared for second pro day evaluation Friday in Chicago for NBA draft lottery teams, his agency informed teams.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 15 Ιουνίου 2018