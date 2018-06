Με Νοβίτσκι, Σίμονς στην κορυφή η... Μουντιαλική 11άδα του ΝΒΑ! (pic)

Συγκεκριμένα το σύστημα θα είναι 4-4-2 και ειδικά στο τέρμα δεν θα... περνάει τίποτα!

Γκολκίπερ θα είναι ο πανύψηλος Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και μόνο και μόνο που θα απλώνει τις... χερούκλες του δεν θα περνάει τίποτα μέσα.

Δεξιά στην άμυνα ο Ντιλικινά και αριστερά ο Ντελαβεντόβα.

Ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Πάου Γκασόλ θα είναι τα δύο στόπερ της ομάδας, ενώ οι Ρούμπιο και Σρέντερ θα αναλάβουν την... οργάνωση ως τα δύο κεντρικά χαφ.

Αντίστοιχα στο αριστερό πλευρό της μεσαίας γραμμής θα είναι ο... αριστερόχειρας (πιθανόν και αριστεροπόδαρος) Μάνου Τζινόμπιλι και στο αριστερό πλευρό ο Τόνι Πάρκερ.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Ντιρκ Νοβίτσκι και Μπεν Σίμονς!

Τι λέτε; Θα είχε ελπίδες στο Μουντιάλ;

If the NBA built a Starting XI from countries in the 2018 #WorldCup... pic.twitter.com/g4xdHGACI6

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 14 Ιουνίου 2018