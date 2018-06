Παρέμβαση των Λέικερς για να... σοβαρευτούν οι Μπολ-Κούζμα! (pic)

Η κατάσταση έχει ξεφύγει μεταξύ Κάιλ Κούζμα και Λόνζο Μπολ τον τελευταίο καιρό στα social media και οι Λέικερς θέλουν να τη μαζέψουν.

Άνθρωποι των λιμνανθρώπων μίλησαν στους δύο για μειώσουν την χρήση των social media, στα οποία γράφουν στίχους για να κοροϊδέψουν ο ένας τον άλλο.

Μάλιστα το τελευταίο κρούσμα ήταν κάτι στίχοι του Μπολ στους οποίους γινόταν λόγος για την έλλειψη σχέσης του Κούζμα με τον βιολογικό του πατέρα, κάτι που έφερε και την αντίδραση της μητέρας του

Everyone’s had their fun now get back to work.

— Kuz Momma (@KarriKuzma) 13 Ιουνίου 2018