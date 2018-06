Πάου για Ναβάρο: «Ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έκανε το μπάσκετ»! (vid)

Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες πριν από 18 χρόνια όταν κέρδισαν τις ΗΠΑ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων που διεξήχθη στη Λισαβόνα. Οι 80άρηδες της εθνικής Ισπανίας ήταν η βάση της «φούρια ρόχα» που κατέκτησε 12 μετάλλια τα τελευταία 17 χρόνια και η φιλία των Πάου Γκασόλ - Χουάν Κάρλος Ναβάρο σημάδεψε αυτή τη φουρνιά.

«Ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έκανε το μπάσκετ είναι η φιλία μαζί σου! Χρόνια πολλά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο» ήταν το μήνυμα του Ισπανού NBAer για τα 38ά γενέθλια του La Bomba.

Uno de los mejores regalos que me ha dado el basket es tu amistad. Feliz Cumpleaños Juanqui!!!

One of the best gifts basketball has given me is the friendship with you. Happy birthday, Juan Carlos Navarro! pic.twitter.com/BHrSHa8B9Q

— Pau Gasol (@paugasol) 13 Ιουνίου 2018