Οι Μιλγουόκι Μπακς τους ενώνουν κι έτσι ο Τζαμπάρι Πάρκερ συνεργάζεται με τον Ρέι Αλεν.

Ο βετεράνος All Star γκαρντ προπονεί τον Τζαμπάρι Πάρκερ κατά την καλοκαιρινή περίοδο με σκοπό φυσικά να τον βελτιώσει σε ατομικό επίπεδο.

Jabari Parker gets in a summer workout with former Bucks All-Star and Hall of Fame inductee Ray Allen!!#FearTheDeer x #LightItUp pic.twitter.com/Lsq6SH97hY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Ιουνίου 2018