Το ρεσιτάλ... Κάρι στην παρέλαση και η επιθυμία της κόρης του (vids)

Βέβαια την παράσταση έκλεψε η κόρη του, η οποία ήθελε να κρατάει το τρόπαιο του πρωταθλήματος στα χέρια της.

Αν και ο μπαμπάς Κάρι δεν το έδινε σε κανέναν, στην κόρη έκανε μια... εξαίρεση και μάλιστα την φωτογράφησε γεμάτος καμάρι.

Να 'ταν και τα μοναδικά καμώματά του; Επίσης έτρεξε... κατοστάρι θέλοντας να κάνει High-5 με τον κόσμο, ενώ προσπάθησε -δίχως επιτυχία- να κλωτσήσει μια μπάλα σε κάποιους φίλους των Ουόριορς σε μια ταράτσα!

Ίσως να είχε περισσότερες πιθανότητες αν δοκίμαζε με... καρπό!

“I need some trophy time too, Dad.” pic.twitter.com/cZVZwE8tB9

Steph put down Larry and made a run for it pic.twitter.com/eVB9Rv0nmt

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 12 Ιουνίου 2018