Συγκεκριμένα έγιναν «έναν» με το κοινό που του αποθέωνε κάνοντας τις... γνωστές, δικές τους, τρέλες!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια γι' αυτό απλά... απολαύστε τους στα δύο βίντεο που ακολουθούν.

Swaggy P = man of the people #DubNation pic.twitter.com/CXGCdHrPNI

.@JaValeMcGee is now shirtless too #DubNation pic.twitter.com/U3dQTGNICd

— NBA TV (@NBATV) 12 Ιουνίου 2018