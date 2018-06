Λίγο πριν πάρει θέση στο πάνελ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ο Swaggy P φρόντισε να κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση.

Με πούρο στο στόμα, γυμνός από τη μέση και πάνω και... ρόμπα, ήταν εκείνος που φρόντισε να στρέψει τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Swaggy P has arrived at the #WarriorsParade #DubNation pic.twitter.com/TISMdNasjm

— NBA TV (@NBATV) 12 Ιουνίου 2018