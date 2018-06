Ακύρωσε τις προπονήσεις με ομάδες του ΝΒΑ πριν το draft ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Τζόναθαν Γκιβόνι, που θεωρείται ειδικός στα θέματα draft, μέσω του twitter κάνει γνωστό ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο ακύρωσε τις προπονήσεις που είχε προγραμματίσει με ομάδες του ΝΒΑ «μυστηριωδώς».

Πάντως, ο αδερφός του Γιάννη αναμένεται να είναι κανονικά στο draft στις 21/6.

Kostas Antetokounmpo will keep his name in the 2018 NBA Draft at the early-entry deadline, a source tells ESPN. The 6'10 Greek forward has mysteriously elected to cancel all of his remaining scheduled private NBA workouts. Expect rampant speculation among NBA teams as to why.

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 11, 2018