Το ΝΒΑ έφτιαξε video στο οποίο μάζεψε τα 25 κορυφαία clutch shots των playοffs και την παράσταση κλέβουν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.

Ο Greek Freak... σκότωσε τους Σέλτικς με το νικητήριο tip-in στο Game 4, ο «Βασιλιάς» εκτέλεσε Ράπτορς και Πέισερς, ενώ ο «KD» δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει τους Καβς στον τρίτο τελικό.

Δείτε το TOP 25

The BEST 25 CLUTCH SHOTS from the 2018 #NBAPlayoffs! pic.twitter.com/NpHzLAmGs3

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2018