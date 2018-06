Εντυπωσιακό είναι το TOP 50 των playoffs.

Όπως ήταν αναμενόμενο από τις κορυφαίες 50 φάσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Greek Freak για το... πόστερ του πάνω στον Μπέινς, ο «Βασιλιάς» για τα καρφώματα του και τα buzzer beater και ο MVP των τελικών για το clutch shot του στο Game 3!

The BEST 50 PLAYS from the 2018 #NBAPlayoffs! https://t.co/G69F58dhMd

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2018