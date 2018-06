«Συμφώνησε με τους Πίστονς ο Κέισι» (pic)

Στους Πίστονς θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Ντουέιν Κέισι.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο πρώην head coach των Ράπτορς συμφώνησε με το Ντιτρόιτ για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Την χρονιά που μας πέρασε αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν, αφού οδήγησε το Τορόντο στην πρώτη θέση της Ανατολής στη regular season. Η πρώην ομάδα του... σκουπίστηκε από τους Καβς στους ημιτελικούς της Ανατολής.

Dwane Casey has reached an agreement on a 5-year deal to become the next coach of the Detroit Pistons, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Ιουνίου 2018