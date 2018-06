Διακοπές με την... φανταστική κοπέλα του ο Μπάτλερ! (vid)

Κι όταν λέμε «φανταστική», εννοούμε πως δεν... υπάρχει!

Ο 28χρονος παίκτης των Τίμπεργουλβς τράβηξε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, στο οποίο απολαμβάνει την βόλτα του με μια γόνδολα στα στενά της Βενετίας.

«Είμαι εδώ στη γόνδολα με την κοπέλα μου», λέει, για να πάει την κάμερα στο μέρος της και να προσθέσει «That's invisi-bae» (από το invisible=αόρατος και το bae=αγόρι/κοπέλα με την έννοια της σχέσης).

Δείτε το φοβερό αυτοτρολάρισμά του!

Jimmy Butler riding the gondola with Invisibae (via @JimmyButler) pic.twitter.com/uS6UrbJ6gQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 10 Ιουνίου 2018