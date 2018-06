O Μεσίνα κερδίζει την... κούρσα για τον πάγκο των Ράπτορς! (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζος Λέβενμπεργκ, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ των Ράπτορς το TSN Sports, ο Ιταλός τεχνικός πέρασε και από δεύτερη συνέντευξη στους Ράπτορς.

Μάλιστα υποστηρίζει ότι μαζί με τον Νικ Νερς είναι οι δύο βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο της ομάδας του Τορόντο, ενώ η απόφαση της ιδιοκτησίας αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Spurs assistant Ettore Messina was in Toronto for a 2nd interview last week. Belief is the Raptors have narrowed their head coaching search to 2 leading candidates – Nick Nurse and Messina – with a decision expected to come this week or next.

— Josh Lewenberg (@JLew1050) 10 Ιουνίου 2018