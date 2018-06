ΛεΜπρόν: Χαιρέτησε τους πάντες εκτός από Σμιθ και Χιλ! (vid)

Μάλλον δεν συγχωρεί τους Τζέι Αρ Σμιθ και Τζορτζ Χιλ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο πρώτος δεν εκδήλωσε καν επίθεση στο Game 1 στην τελευταία φάση του αγώνα σε μια επική γκάφα, ενώ ο δεύτερος έχασε την καθοριστική βολή.

Όταν ο Βασιλιάς αποχώρησε από το παρκέ στο Game 4 των τελικών, χαιρέτησε όλους τους συμπαίκτες και αντιπάλους εκτός από δύο.

Αυτοί ήταν οι Τζορτζ Χιλ και Τζέι Αρ Σμιθ, τους οποίους επέλεξε να αγνοήσει.

Lebron ignores Hill and JRSmith when checking out of the game --- pic.twitter.com/GnWnMP5Mr1

— The Render (@TheRenderNBA) 9 Ιουνίου 2018