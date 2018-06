Επέστρεψαν «σπίτι» τους οι πρωταθλητές Ουόριορς! (pics & vids)

Στο Όκλαντ επέστρεψαν οι θριαμβευτές Ουόριορς!

Οι back to back πρωταθλητές του ΝΒΑ γύρισαν σπίτι τους και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που τους περίμενε στο αεροδρόμιο.

Οι ιαχές «MVP, MVP, MVP» δεν έλειπαν φυσικά για τον Κέβιν Ντουράντ, που πήρε το σχετικό βραβείο των τελικών, ενώ ο Τζαβέιλ ΜακΓκι εκστασιάστηκε με την υποδοχή.

Την παράσταση «έκλεψε», βέβαια, ο Νικ Γιανγκ, ο οποίος πρέπει να το... έτσουξε λίγο παραπάνω!

Χαμός έχει να γίνει στην παρέλαση!

in the Bay. pic.twitter.com/l8MciiIgpQ

Nothing like dub nation #GoDubs #StrenghtInNumbers pic.twitter.com/Q6C086c4Ad

The @warriors return home with new hardware! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/C3HrBSVhga

LARRY’S BACK IN THE BAY! pic.twitter.com/5vV6UBbmcW

The @warriors have touched down in The Bay! #GameTime pic.twitter.com/jmUgzib5Mg

What a welcome home by the BEST fans in the world! #StrenghtInNumbers

Can’t wait to continue celebrating with you at the Parade, #DubNation! pic.twitter.com/fHWHkRkQWO

— Golden State Warriors (@warriors) 10 Ιουνίου 2018