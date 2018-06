Το απόλυτο mixtape με τα καλύτερα του ΛεΜπρόν στα playoffs! (vid)

Οι Ουόριορς κατέκτησαν το πρωτάθλημα με sweep στη σειρά των τελικών με τους Καβς παρά τις συγκλονιστικές εμφανίσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μέτρησε 34 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 9 ασίστ στα playoffs. Τι άλλο έκανε ο King στην postseason; Πέτυχε 40+ πόντους σε οκτώ παιχνίδια, είχε 50+ πόντους σε ένα παιχνίδι, έκανε 15 double-double και πέτυχε δυο νικητήρια σουτ, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν, 104 τον αριθμό.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του «Βασιλιά» στα playoffs

The BEST of @KingJames for the @Cavs in the #NBAFinals pic.twitter.com/oakORxSRsu

— NBA (@NBA) 9 Ιουνίου 2018