Μεσαία... δάκτυλα του Πέρκινς στον Ντουράντ και βρίσιμο του «KD»! (vid)

Φοβερά πράγματα έγιναν κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Κέβιν Ντουράντ ενόψει του Game 4 των τελικών.

Ο Κέντρικ Πέρκινς μπήκε στην άιθουσα και ύψωσε τα 2 μεσαία δάκτυλα των χεριών του στον KD, με τον ηγέτη των Ουοριορς να τον βρίζει. Κανείς δεν ξέρει αν όλο αυτό έγινε για πλάκα. Οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στους Θάντερ.

Δείτε την αντίδραση του Ντουράντ

Perkins dropped in on KD's presser with two middle fingers, and Durant fired back pic.twitter.com/X3sNDHwq84

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 7 Ιουνίου 2018