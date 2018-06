Τα νέα φαγητά που... ονειρεύεται ο Γιάννης! (pic)

Τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε φάση να δοκιμάζει διάφορα φαγητά.

Πλέον ο στόχος του εκτός από το να γίνεται συνεχώς καλύτερος παίκτης, είναι να δοκιμάσει δύο νέα πιάτα.

Funnel Cakes (ένα γλυκό που μοιάζει με τηγανίτες) και έχουμε και το αλμυρό (καπνιστά πόδια γαλοπούλας με μουστάρδα).

«Πάω για ύπνο σκεπτόμενος τι θα δοκιμάσω μετά! Αύριο θα είμαι σε αποστολή να γίνω καλύτερος παίκτης και να βρω funnel cakes και καπνιστά πόδια γαλοπούλας με μουστάρδα!», έγραψε στο twitter.

Going to bed tonight thinking about what I’m going to try next! Tomorrow I’m on a mission to become a better player and to find funnel cakes and smoked turkey legs with mustard! #GoodNight #StayFreaky

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 8 Ιουνίου 2018