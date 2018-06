ΛεΜπρόν vs Nτουράντ: Η απόλυτη ισορροπία στο σκοράρισμα! (pic)

Συχνές είναι οι κόντρες του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Κέβιν Ντουράντ στα playoffs.

Oι δυο τους έχουν έρθει αντιμέτωποι 13 φορές στην postseason και εντύπωση προκαλεί η απόλυτη ισορροπία στους πόντους.

Οι κορυφαίοι παίκτες του πλανήτη μετρούν από 424 πόντους, όταν βρίσκουν απέναντι τους τον μεγάλο τους αντίπαλο.Φοβερό στατιστικό!

LeBron James and Kevin Durant have played 13 games against each other in the playoffs. Their scoring in those games has been identical.

Head-to-Head in Playoffs

LeBron 424 points

Durant 424 points pic.twitter.com/tOuyPZKJ1g

