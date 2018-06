Τέλος στα σενάρια: «Ο Ντουράντ θα συνεχίσει στους Ουόριορς» (pic)

Tέλος στις φήμες που είχαν αρχίσει να αυξάνονται τον τελευταίο καιρό για τη νέα σελίδα στην καριέρα του Κέβιν Ντουράντ.

Η Ρέιτσελ Νίκολς του ESPN είχε συνομιλία με τον KD και ο ηγέτης των Ουόριορς της είπε πως ήδη έχει έρθει σε συμφωνία για το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει.

«Μίλησα μαζί του και μου είπε ότι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Oυόριορς» ανέφερε η Νίκολς στην εκπομπή του ESPN "First Take".

Αυτό που μένει είναι να δούμε τις ετήσιες αποδοχές του και την χρονική διάρκεια του. Πέρυσι ο Κέβιν είχε δείξει πως βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, αφού υπέγραψε με λιγότερα για να μείνει χώρος και να κρατήσουν στην ομάδα τους Αντρέ Ιγκουοντάλα και Σον Λίβινγκστον.

.@Rachel__Nichols coming in hot with the KD scoop pic.twitter.com/2A4YCY096a

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 7 Ιουνίου 2018