NBA Finals: Η «μάχη» για το βραβείο του MVP! (pic)

Πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκονται οι Ουόριορς, μετά το break στο Κλίβελαντ και το 3-0.

Πλέον οι «πολεμιστές» θέλουν άλλη μια νίκη για να πανηγυρίσουν το 3ο πρωτάθλημα τα τελευταία 4 χρόνια, με τους Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ να είναι τα φαβορί για το βραβείο του MVP των τελικών.

O Kέβιν Ντουράντ μετρά 31.7 πόντους, 10.3 ριμπάουντ,6.7 ασίστ ανά ματς, ενώ σουτάρει με 56% εντός πεδιάς (47% τρίποντα). Από την άλλη ο Στεφ Κάρι έχει 24.3 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7.7 ασίστ και 39% εντός πεδιάς (40% τρίποντα).

Όλα αυτά με την προϋπόθεση πως οι Καβς δεν θα κάνουν την μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας των τελικών. Βέβαια υπήρχε μια περίπτωση στο παρελθόν που MVP αναδείχθηκε ο παίκτης της ηττημένης ομάδας (Τζέρι Ουέστ το 1969 με τους Λέικερς). Λέτε να το ξαναδούμε με τον ΛεΜπρόν;

Steph Curry and Kevin Durant have both been stellar, helping push the @warriors to a 3-0 lead in the NBA Finals.

Who's the MVP? pic.twitter.com/HLUS7ffbDM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Ιουνίου 2018