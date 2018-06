Τέλος ο Κολάντζελο από τους 76ers! (pics)

Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τους ψεύτικους λογαριασμούς του Κολάντζελο στο twitter και τις αποκαλύψεις για τα εσωτερικά της ομάδας, η ιδιοκτησία της ομάδας έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία με τον πρόεδρο της ομάδας.

Ο δημοσιογράφος Άντριαν Βοϊναρόφσκι εξήγησε ότι θα ανακοινωθεί ως... παραίτηση η απομάκρυνσή του από την ομάδα της Πενσυλβάνια.

Philadelphia and Bryan Colangelo have agreed to part ways, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουνίου 2018

Sixers are holding a news conference with owners this afternoon to make the announcement, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουνίου 2018