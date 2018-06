Απίστευτα πράγματα κάνουν οι Ουόριορς.

Η παρέα των Κάρι και Ντουράντ έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών με τους Καβς και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που μια ομάδα ξεκινά για δύο σερί σεζόν με 3-0 νίκες στους τελικούς!

The Golden State @warriors are the first team to take a 3-0 lead in back-to-back NBA Finals in NBA history. pic.twitter.com/AJ9gsbhwH3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Ιουνίου 2018