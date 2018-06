Με την σειρά να είναι στο 2-0 υπέρ των Ουόριορς, οι τελικοί μεταφέρονται στο Κλίβελαντ, Οι... πολεμιστές θέλουν να κάνουν το 3-0 και στο ματς αυτό θα έχουν μαζί τους και τον Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τίθεται στην διάθεση του Κερ, κάτι που ενημέρωσε μέσω twitter και η ομάδα του Γκόλντεν Στέιν.

Andre Iguodala (left lateral leg contusion/bone bruise) is available to play in tonight's Game 3 at Cleveland.

— Warriors PR (@WarriorsPR) June 7, 2018