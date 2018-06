Γκριν: «Ο Μπόγκουτ μου έμαθε να παίζω άμυνα, του οφείλω μέρος της επιτυχίας μου! (pic)

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από την πρώτη μου μέρα στο Γκόλντεν Στέιτ μου μάθαινε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πράγματα τα οποία δεν είχα μάθει και ούτε μπορούσα να μάθω στο κολέγιο» ήταν τα λόγια του Γκριν, ο οποίος συνέχισε:

«Δεν θα μπορούσα να ήμουν ούτε κατά το ήμισυ καλός αμυντικός από όσο είμαι τώρα χωρίς τον Μπόγκουτ. Μου έμαθε πάρα πολλά στην άμυνα, πώς να παίρνω θέση στο post και του οφείλω μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου.»

Λίγο αργότερα ο Αυστραλός «ανέβασε» στο twitter του το ποστάρισμα των Ουόριορς με τις δηλώσεις του Γκριν γράφοντας: «Σεβασμός...»

4-time All-Defensive Team honoree @Money23Green with a major shoutout for former teammate @andrewbogut pic.twitter.com/8Y7wk1jLqN

— Golden State Warriors (@warriors) 5 Ιουνίου 2018