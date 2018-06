Κάρι: «Δεν θα πάμε στον Λευκό Οίκο όπως και πέρσι» (vid)

Οι φωνές κατά του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται στο NBA και με τους τελικούς να συνεχίζονται, τόσο οι Καβαλίερς, όσο και οι Ουόριορς έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να πάνε στον Λευκό Οίκο αν κατακτήσουν τον τίτλο. Αρχικά αυτό τόνισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ στην συνέχεια το ίδιο έκανε και ο Στεφ Κάρι αναφέροντας τα εξής: «Όλοι οι πρωταθλητές καλούνται να πάρουν απόφαση σκεπτόμενοι το καλό της ομάδας τους. Εμείς το κάναμε πέρσι. Μιλήσαμε όλοι μαζί και καταλήξαμε ότι δεν θα πάμε. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το ίδιο φαντάζομαι έγινε και με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς.

Θέλω να κερδίσουμε δύο ακόμα παιχνίδια και να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα μαζί με όλα όσα έρχονται με τον τίτλο. Συμφωνώ με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Πήραμε μία απόφαση πέρσι και θα μείνουμε πιστοί σε αυτή».

Steph Curry weighs in on the Philadelphia Eagles being uninvited from the White House. pic.twitter.com/KiOaOvmzrR

— NBA TV (@NBATV) June 5, 2018