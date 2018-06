Έγραψε ιστορία στο WNBA η Ταουράσι! (pic & vid)

Συνεχίζει να διαπρέπει στα παρκέ η 35χρονη γκαρντ!

Η... «White Mamba», όπως την έχει αποκαλέσει ο Κόμπι Μπράιαντ, έγραψε ιστορία στην κορυφαία λίγκα του γυναικείου πρωταθλήματος!

Η παίκτρια των Phoenix Mercury έφτασε τους 8.000 πόντους κόντρα στις New York Liberty κι έγινε η πρώτη που το κατάφερε αυτό στο WNBA.

Η Ταουράσι άρχισε την καριέρα της το 2004 από την ομάδα του Φοίνιξ, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ρωσία (Ντιναμό Μόσχας, Σπαρτάκ Μόσχας, Εκατερίνμπουργκ) και Τουρκία (Φενέρ, Γαλατά).

Έχει στεφθεί πρωταθλήτρια στο WNBA τρεις φορές: το 2007, το 2009 και το 2014, έχοντας πάρει και τον τίτλο της MVP τις δύο τελευταίες χρονιές.

! @DianaTaurasi drives in for the and-one & sinks the free throw to become the first in #WNBA history to reach 8,000 career points!#WatchMeWork pic.twitter.com/1hTxXEhDlN

— WNBA (@WNBA) 5 Ιουνίου 2018