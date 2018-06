ΛεΜπρόν: «Ουδείς θέλει να πάει στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ μέσα»! (pics)

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξαπέλυσε απίστευτη επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ να ακυρώσει την πρόσκληση προς τους πρωταθλητές Ουόριορς.

«Ανόητε, ο Στεφ Κάρι έχει ήδη πει ότι δεν είχε σκοπό να έλθει! Επομένως, δεν υπάρχει πρόσκληση! Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή ως τη στιγμή που εμφανίστηκες εσύ» ήταν το μήνυμα του King όταν ο Τραμπ ανέφερε πως οι Ουόριορς δεν ήταν καλοδεχούμενοι στον Λευκό Οίκο.

Πλέον οι τελικοί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είναι είναι σε εξέλιξη, οι Ουόριορς έχουν το προβάδισμα με 2-0 νίκες όμως ο ΛεΜπρόν ξεκαθάρισε πως ουδείς θέλει να επισκεφτεί τον Τραμπ, άσχετα με την κατάληξη της σειράς Κλίβελαντ - Γκόλντεν Στέιτ.

«Ξέρω πως όποιος κι αν κερδίσει τη σειρά, ουδείς θέλει να πάει εκεί. Το να κερδίζεις ένα πρωτάθλημα είναι μεγαλύτερη υπόθεση από το να σε καλούν στον Λευκό Οίκο, ειδικά με αυτόν μέσα» εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Game 3.

LeBron James on White House visit: "I know no matter who wins this series, no one wants to go anyway."

LeBron James: "Let's not let someone uninviting you from their house take away from their championship... Winning a championship is way bigger than getting invited to the White House, especially with him in it."

— Ben Golliver (@BenGolliver) 5 Ιουνίου 2018