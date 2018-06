Με ΛεΜπρόν Τζέιμς το επετειακό εξώφυλλο για τα 20 χρόνια του 2Κ! (pics & vid)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ θα έχει την τιμητική του στο νέο βιντεοπαιχνίδι ΝΒΑ 2Κ19, όταν και θα γιορταστούν τα 20 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Ο Τζέιμς θα βρίσκεται στο επετειακό εξώφυλλο και θα περιέχει όλο το πακέτο με τις έξτρα παροχές του παιχνιδιού!

They Will Know Your Name, just like they know the King's. Introducing our 20th Anniversary Edition cover athlete @KingJames. Pre-order #NBA2K19 now to play 4 days early starting September 7th https://t.co/Fwn4OnQeur pic.twitter.com/Uw0IPMhArs

— NBA 2K19 (@NBA2K) 5 Ιουνίου 2018