Προσθήκη στο coaching staff του Μπρετ Μπράουν στους Σίξερς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Μόντι Ουίλιαμς συμφώνησε με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και θα είναι ο επικεφαλής assistant.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τον πάγκο της Νέας Ορλεάνης και της Οκλαχόμα (υπηρεσιακός).

