Συγκεκριμένες όλες όσες κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στους τελικούς του ΝΒΑ έπαιρναν στο 87,8% και τον τίτλο στο τέλος.

Το ρεκόρ των επιτυχιών είναι 29-4 ενώ μία από τις ομάδες που κατάφερε να επιστρέψει και να βρεθεί στο μικρό ποσοστό του 12,2% ήταν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016!

Teams to take a 2-0 series lead in the #NBAFinals have a 29-4 record.



The last team to overcome a 2-0 deficit in the Finals? The 2016 Cavaliers.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιουνίου 2018