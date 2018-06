O ΛεΜπρόν «μοίραζε» αλλά οι συμπαίκτες του... αστοχούσαν (pic)

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σταρ του ΝΒΑ και των Καβαλίερς έχει μοιράσει 32 φορές τη μπάλα στο τρίποντο κατά τη διάρκεια των δύο τελικών αλλά οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να βρουν στόχο.

Συγκεκριμένα μέτρησαν 8/32 τρίποντα, εκ των οποίων 5/16 αμαρκάριστα!

Πιο εύστοχος απ' όλους ήταν ο Τζορτζ Χιλ με 3/5 τρίποντα ενώ οι υπόλοιποι μέτρησαν 5/27!

The Cavaliers are 8-32 (25%) from 3-point off LeBron James passes in the #NBAFinals, including 5-16 (31%) when the attempt is uncontested. pic.twitter.com/nDdxE0YuTR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιουνίου 2018