Το σορτς... απάντηση του Γκριν έγινε το θέμα συζήτησης στην συνέντευξη Τύπου! (vids)

Πρώτα το έβαλε ο ΛεΜπρον και έπειτα ακολούθησε ο Ντρέιμοντ Γκριν. Το κοστούμι με το σορτς έκλεψε την παράσταση στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ Καβαλίερς και Ουόριορς και στο δεύτερο αποφάσισε και ο Γκριν να ακολουθήσει την μόδα του «Βασιλιά».

Οι δημοσιογράφοι δεν άφησαν να περάσει απαρατήρητο κάτι τέτοιο και πολλές ερωτήσεις ήταν γι' αυτό.

Μάλιστα ένας δημοσιογράφος ρώτησε που μπορεί να βρει ένα ίδιο με τον παίκτη των «Πολεμιστών» να απαντά, ότι αφού δεν μπορεί να το βάλει ξανά μπορεί να του δώσει το δικό του, ενώ έδωσαν ραντεβού στα αποδυτήρια για να αλλάξουν ρούχα.

Draymond Green on where he got his suit shorts . #NBAFinals | #DubNation pic.twitter.com/WSlwY2fc9R

— NBA TV (@NBATV) 4 Ιουνίου 2018