O ΛεΜπρόν το 3ο καλύτερο σκοράρισμα στους δύο πρώτους τελικούς (pic)

Συγκεκριμένα ο σταρ του ΝΒΑ μέτρησε 80 πόντους ύστερα από τους δύο πρώτους τελικούς, επίδοση που ισοδυναμεί με την 3η καλύτερη της σχετικής λίστας.

Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο Τζέρι Ουέστ με 94 πόντους στους τελικούς του 1969, ενώ στην δεύτερη θέση ισοβαθμούν οι 83 πόντοι του ΛεΜπρόν (2015) και του Σακίλ Ο' Νιλ (2000).

LeBron James has 80 points through the first 2 games of the Finals, the 4th-most in #NBAFinals history. pic.twitter.com/4MzL6WAQ1q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιουνίου 2018