Και standing ovation και «MVP» σε Σμιθ από τους οπαδούς των Ουόριορς (vid)

Ο Τζέι Αρ Σμιθ έκανε epic fail στον πρώτο τελικό, μιας και δεν είχε καταλάβει ότι το ματς είναι ισόπαλο και έτσι σπατάλησε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και την ευκαιρία για να πάρει τη νίκη.

Οι οπαδοί των Ουόριορς δεν το έχουν ξεχάσει (σαφώς) και κάνουν ό,τι μπορούν για να... παίξουν με την ψυχολογία του. Συγκεκριμένα, όταν πήγε στις βολές του φώναζαν, για να τον πικάρουν, «MVP», ενώ όταν έκανε ζέσταμα... αποθεώθηκε. «Αλητεία»!

MVP chants for J.R. Smith at the foul line pic.twitter.com/xp9a4rgOx4

JR Smith gets showered in cheers as he's introduced before game 2 pic.twitter.com/bdrRMvWnU6

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) June 4, 2018