Στο πρώτο ματς των τελικών με τους Ουόριορς, ο Λεμπρόν εμφανίστηκε με πουκάμισο, σακάκι, γραβάτα, γκρι κάλτσα σηκωμένη, δερμάτινο μαύρο παπούτσι και... σορτς.

Και στον δεύτερο τελικό, ο «βασιλιάς» κράτησε το σορτς, έβαλε κόκκινη κάλτσα, άσπρο παπούτσι, έβγαλε τη γραβάτα και το πουκάμισο και φόρεσε τζάκετ με κουκούλα.

Λεμπρόν είναι αυτός, ποιος θα του πει τι θα φοράει!

