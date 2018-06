Δεν μπορεί να ξεχάσει με τίποτα την τεράστια γκάφα του Τζέι Αρ Σμιθ ο ΛεΜπρόν στο Game 1 με τους Ουόριορς.\

Ο Βασιλιάς επέστρεψε στην Oracle Arena για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς και πήγε κατευθείαν στο σημείο που βρισκόταν ο συμπαίκτης του όταν... κόλλησε και καταδίκασε τους Καβς.

Μόνος με τις σκέψεις του ο ΛεΜπρόν!

Δείτε το video

2 days later, back at *that* spot. pic.twitter.com/ZiSSe4ymgC

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2 Ιουνίου 2018