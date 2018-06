Θα μας τρελάνει ο Στεφ Κάρι.

Ο γκαρντ των Ουόριορς έκανε... πλακίτσα στην προπόνηση της ομάδας του ενόψει Game 2 των τελικών, αφού βρήκε στόχο σε 18 σερί τρίποντα.

Στο 19ο δεν τα κατάφερε και έδειξε πόσο ξενερωμένος ήταν

Απολαύστε τον

