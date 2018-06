Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θύμισε... Τζόρνταν στο Game 1 των τελικών, αφού σημείωσε 51 πόντους κόντρα στους Ουόριορς σε μια εκπληκτική παράσταση.

Ο «Air» είχε κάνει... παπάδες το 1993, αφού στον τέταρτο τελικό με τους Σανς του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, δείχνοντας το μεγαλείο του.

Το ΝΒΑ μας θύμισε εκείνο το εκπληκτικό βράδυ!

The last 50-point game in the #NBAFinals...

Michael Jordan put up 55 for the @ChicagoBulls in Game 4 of the 1993 #NBAFinals! #NBAvault pic.twitter.com/syct1vVdOU

