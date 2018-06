Σμιθ: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρος για ό,τι συνέβη» (vid)

Μετά το ματς ο ίδιος είπε ότι νόμιζε πως οι Καβαλίερς είναι μπροστά στο σκορ.

Σήμερα, ύστερα από αρκετές ώρες από τον πρώτο τελικό, ο Σμιθ το έχει σκεφτεί πολύ. Αλλά και πάλι, δεν μπορεί να ξέρει τι ήθελε να κάνει.

Ο ίδιος είπε: «Μετά από πολλές σκέψεις τις τελευταίες 24 ώρες, δεν μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρος για ό,τι συνέβη εκείνη τη στιγμή».

JR Smith backtracks on his Game 1 blunder: "I can’t say I was sure of anything at that point" https://t.co/RhWJTL5F4i

