Παλεύει για να μπει στο ΝΒΑ μέσω του draft ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο αδερφός του Γιάννη θα συμμετέχει σε workout με τους Χόρνετς, μετά από αυτά των Ράπτορς και των Λέικερς

Έτσι ο Κώστας θα κάνει προπόνηση με τις «σφήκες» την Κυριακή (3/6) με σκοπό να ανεβάσει τη ζήτηση που έχει το όνομα του στην αγορά του ΝΒΑ.

We're back with another @NBADraft Workout on Sunday!!! #BuzzCity

https://t.co/AB5Bl11OrK pic.twitter.com/d4ye53AD2j

— Charlotte Hornets (@hornets) 2 Ιουνίου 2018